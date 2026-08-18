Логото на ШЛ вече е на централния кръг на "Васил Левски"

Слушай на живо: Левски - АЕК

Логото на Шампионската лига с емблематичната топка със звезди вече е опънато в централния кръг на стадион “Васил Левски” преди мача на Левски и АЕК. Двубоят е от плейофната фаза на най-комерсиалния клубен турнир и от УЕФА до голяма степен третират мача като част от основната фаза на надпреварата.

Левски качи видео с всички голове до този момент в ШЛ

Освен логото, преди началото на срещата ще прозвучи и емблематичния химн на турнира.

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