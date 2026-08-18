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Левски в битка за голямата мечта на препълнения стадион "Васил Левски" - на живо преди двубоя срещу АЕК
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Логото на ШЛ вече е на централния кръг на "Васил Левски"

Логото на ШЛ вече е на централния кръг на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 20:18
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Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - АЕК

Логото на Шампионската лига с емблематичната топка със звезди вече е опънато в централния кръг на стадион “Васил Левски” преди мача на Левски и АЕК. Двубоят е от плейофната фаза на най-комерсиалния клубен турнир и от УЕФА до голяма степен третират мача като част от основната фаза на надпреварата.

Левски качи видео с всички голове до този момент в ШЛ
Левски качи видео с всички голове до този момент в ШЛ

Освен логото, преди началото на срещата ще прозвучи и емблематичния химн на турнира.

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