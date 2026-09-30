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Тодор Янчев: Тези момчета показаха, че не се предават! Това е талантливо поколение

  • 30 сеп 2026 | 21:16
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Треньорът на България (U21) Тодор Янчев говори след поражението на тима с 0:1 от Чехия в ключова среща от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през 2027 година.

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия
Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

"Допуснахме елементарен гол. Знаехме, че Чехия ще са със своя стил на игра с изритани топки към централните си нападатели. След гола отборът ни пак тръгна. Имахме ситуации, а и имахме положение, за да получим дузпа. Знаехме как да изграждаме атаките и да процедираме срещу тяхната схема на игра. Бяхме лесно парирани, когато започвахме да играем на дребно. Имаме талантливо поколение, която заслужаваше да играе елиминационен кръг за Европейски.

Днес мачът беше важен, но ние не успяхме да вземем нужните точки. Домакините имаха лека подкрепа. Имахме доста проблеми през целия квалификационен цикъл, но тези момчета показаха, че не се предават и се борят до края. Това е талантливo поколение", заяви Янчев.

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