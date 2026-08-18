Еуфория при пристигането на автобуса на Левски

Слушай на живо: Левски - АЕК

Феновете на Левски посрещнаха с еуфорични викове автобуса на “сините” при пристигането на националния стадион за първия мач с АЕК от плейофите на Шампионската лига.

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Много привърженици и най-вече деца чакаха играчите пред сектор “А” на “Васил Левски” и поздравяваха всеки един от играчите, при слизането от автобуса. Най-голяма еуфория предизвика наставника Хулио Веласкес.

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