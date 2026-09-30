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Черноморец (Балчик) с категоричен успех за купата на АФЛ

  • 30 сеп 2026 | 18:21
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Черноморец (Балчик) с категоричен успех за купата на АФЛ

Черноморец (Балчик) победи като гост Атлетик (Провадия, Област Варна) с 3:0. Срещата е от втория квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Селекцията на Ивайло Станчев си свърши работата само за 8 минути до средата на първото полувреме. В 19-ата, Стефан Стефанов се възползва от асистенция на Йоан Киров и откри резултата. Николай Трифонов удвои, след подаване на Никола Недков в 26-ата минута. Само след секунди, този път Стефанов асистира на Киров за третото попадение.

Снимка: ФК Черноморец Балчик – фейсбук

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