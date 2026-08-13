Сезонът още не е почнал, но Моуриньо вече се дразни на реферите

Все още сме в предсезонната подготовка, но Жозе Моуриньо вече губи търпение от съдийските решения. Португалският треньор беше особено раздразнен от решение на съдията Адриан Кордеро Вего по време на контролната среща между Депортиво и Реал Мадрид вчера.
Моуриньо постави под въпрос критериите за жълти картони на съдията в 62-ата минута, след като Рюдигер (26') и Камавинга (48') вече бяха предупредени. Депор завърши мача без нито един жълт картон.
Реал удари новак в Ла Лига за трета победа в контролите след завръщането на Моуриньо
Стадион „Риасор“ стана свидетел на първия по-напрегнат момент между Моуриньо и съдийските екипи при завръщането му в испанския футбол.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago