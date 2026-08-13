Сезонът още не е почнал, но Моуриньо вече се дразни на реферите

Все още сме в предсезонната подготовка, но Жозе Моуриньо вече губи търпение от съдийските решения. Португалският треньор беше особено раздразнен от решение на съдията Адриан Кордеро Вего по време на контролната среща между Депортиво и Реал Мадрид вчера.

Jose Mourinho speaking his mind to the referee after he refused to give a card after Carreras was fouled.



He’s back😭😭😭😂 pic.twitter.com/pU0nVQxVuL — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@fedevalv_) August 12, 2026

Моуриньо постави под въпрос критериите за жълти картони на съдията в 62-ата минута, след като Рюдигер (26') и Камавинга (48') вече бяха предупредени. Депор завърши мача без нито един жълт картон.

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Стадион „Риасор“ стана свидетел на първия по-напрегнат момент между Моуриньо и съдийските екипи при завръщането му в испанския футбол.

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Снимки: Imago