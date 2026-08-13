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Ливърпул и Челси следят халф на Монако

  • 13 авг 2026 | 19:12
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Ливърпул и Челси следят халф на Монако

Битката за подписа на халфа на Монако Ламин Камара набира скорост. Ливърпул и Челси имат интерес към него и следят ситуацията. 22-годишният сенегалски национал още не е решил дали да напусне клуба това лято или да изчака още една година.

Според "Фут Меркато" Манчестър Юнайтед също проявява интерес. Първи обаче Кристъл Палас отправи официална оферта. Тя бе на стойност 35 милиона евро и бе отхвърлена. Според френските медии Монако искат около 60 милиона, за да се разделят с него. Ръководството на монегаските обаче предпочитат Камара да остане още един сезон и следващото лято да го продаде за още по-голяма сума.

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Снимки: Imago

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