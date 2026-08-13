Реал удари новак в Ла Лига за трета победа в контролите след завръщането на Моуриньо

Отборът на Реал Мадрид надви тима на Депортиво Ла Коруня с минималното 1:0 в приятелски мач от предсезонната подготовка на двата състава. Това бе трети успех на "кралете" след завръщането на Жозе Моуриньо, а срещата се игра на клубния стадион на Депортиво, който се завърна в Ла Лига след дългогодишно изгнание и през кампанията 2026/2027 отново ще бъде част от най-високото ниво на испанския футбол.

Минималната победа на съперника доказа, че в тима от Ла Коруня са готови да се опълчат на грандовете на Иберийския полуостров през идния сезон, тъй като този път Жозе Моуриньо излезе с някои от най-реномираните си играчи. Стартовата единайсеторка бе изтъкана от Лунин, Дъмфрис, Рюдигер, Хаусен, Карерас, Бернардо, Камавинга, Браим, Гюлер, Винисиус и прясно завърналия се от наема си в Лион бразилски младок Ендрик.

Иначе единственият гол в мача падна в първата минута на добавеното време на откриващото полувреме, когато се разписа Браим Диас. След почивката се разписа още Карлос Еспи, но неговото попадение не бе признато заради засада.

Проверката срещу Депортиво бе и мач за приятелския турнир „Тереса Ерера“, който галийският клуб организира традиционно. За "кралете" това бе предпоследна контрола и последният мач от подготовката им за предстоящата кампания. Финалът на приятелските срещи за най-титулувания испански клуб ще бъде идния уикенд на 16 август (неделя) срещу Шалке 04. Първият официален мач за сезон 2026/2027 пък ще бъде на 22 август (събота) срещу Еспаньол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google