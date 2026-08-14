Официално: Безос и Саверин станаха акционери на Ливърпул

Собствениците на Ливърпул Fenway Sports Group официално обявиха споразумението си с инвеститорската група 1892 Holdings относно придобиването на миноритарен пакет акции на клуба.

Мощен консорциум с участието на Джеф Безос е напът да придобие 30% от Ливърпул

Според английските медии сделката е за 30% от акциите и е на стойност 1,65 млрд. паунда. Въпросният консорциум е предвождан от Амит Батиа и семейство Митал, като сред основните инвеститори са основателят на Amazon и мултимиардер Джеф Безос и съоснователят на Facebook Едуардо Саверин. Батиа ще стане вицепрезидент на Ливърпул, а в борда на директорите ще влязат Илейн Саверин и Брайън Баум, който ще представлява Безос. Основната власт ще продължи да принадлежи на Fenway, като споразумението няма да промени всекидневната работа на клуба.

Fenway Sports Group have announced a strategic minority investment in Liverpool Football Club, entering into a definitive agreement for the sale of a minority equity stake in the club to 1892 Holdings. — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2026

Президентът на FSG Майк Гордън коментира постигнатата сделка: “Ливърпул винаги е бил изграден върху размишленията отвъд един сезон, като се взимат предвид дългосрочните интереси на клуба. Този подход продължава да привлича интерес от уважавани инвеститори и бизнес лидери по света. Обмисляйки тази възможност, на нас ни стана ясно, че Амит и консорциумът споделят нашата дългосрочна стратегия и оценяването на това, което прави Ливърпул специален. Техните опит и перспектива ще допълнят вече наличната силна основа, като нямаме търпение да работим заедно”.

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