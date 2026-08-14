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Официално: Безос и Саверин станаха акционери на Ливърпул

  • 14 авг 2026 | 19:22
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Официално: Безос и Саверин станаха акционери на Ливърпул

Собствениците на Ливърпул Fenway Sports Group официално обявиха споразумението си с инвеститорската група 1892 Holdings относно придобиването на миноритарен пакет акции на клуба.

Мощен консорциум с участието на Джеф Безос е напът да придобие 30% от Ливърпул
Мощен консорциум с участието на Джеф Безос е напът да придобие 30% от Ливърпул

Според английските медии сделката е за 30% от акциите и е на стойност 1,65 млрд. паунда. Въпросният консорциум е предвождан от Амит Батиа и семейство Митал, като сред основните инвеститори са основателят на Amazon и мултимиардер Джеф Безос и съоснователят на Facebook Едуардо Саверин. Батиа ще стане вицепрезидент на Ливърпул, а в борда на директорите ще влязат Илейн Саверин и Брайън Баум, който ще представлява Безос. Основната власт ще продължи да принадлежи на Fenway, като споразумението няма да промени всекидневната работа на клуба.

Президентът на FSG Майк Гордън коментира постигнатата сделка: “Ливърпул винаги е бил изграден върху размишленията отвъд един сезон, като се взимат предвид дългосрочните интереси на клуба. Този подход продължава да привлича интерес от уважавани инвеститори и бизнес лидери по света. Обмисляйки тази възможност, на нас ни стана ясно, че Амит и консорциумът споделят нашата дългосрочна стратегия и оценяването на това, което прави Ливърпул специален. Техните опит и перспектива ще допълнят вече наличната силна основа, като нямаме търпение да работим заедно”.

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