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Реал се насочва към Субименди след провала с Родри

  • 12 авг 2026 | 14:08
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Реал се насочва към Субименди след провала с Родри

Жозе Моуриньо продължава да настоява за това Реал Мадрид да привлече нов дефанзивен халф до затварянето на летния трансферен прозорец. Дълго време кралският клуб бр свързван с Родри, но в крайна сметка този трансфер се провали и сега звездата на Манчестър Сити е пред преминаване в Барселона. Президентът на “белите” Флорентино Перес обаче се е насочил към нова цел за спомената позиция. Според “Мирър” това е полузащитникът на Арсенал Мартин Субименди.

Реал имаше интерес към него още през миналото лято, но тогава испанецът предпочете да премине в Арсенал. Той имаше значима роля през миналия сезон, като игра във всичките 38 мача на лондончани в Премиър лийг. След като “топчиите” привлякоха Бруно Гимараеш за 75 милиона паунда, от “Сантиаго Бернабеу” са преценили, че ще има по-голям шанс да вземат Субименди и са подновили интереса си.

Субименди има договор с Арсенал до 2030 година и Микел Артета за момента няма намерение да се разделя с него, но при подходяща оферта, английският шампион може да се замисли за продажба, смятат в Испания.

Твърди се, че Арсенал ще иска 90 милиона евро за баскът, когото преди година привлече за около 65 милиона.

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