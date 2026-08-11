Как ще изглежда Реал Мадрид през следващата кампания и какво се очаква да донесе Моуриньо?

По-малко от две седмици преди официалния старт на сезона за Реал Мадрид, клубът действа спокойно, но без да изпуска от поглед трансферния пазар. Смята се, че съставът е завършен на 95%, но не се изключват нови ходове под формата на изходящи трансфери (основно) или привличане на нови играчи, ако се стигне до продажби или се появят сериозни контузии.

Така нужният ред в хаоса на "кралете"

Реал Мадрид поглежда назад с удовлетворение към летния трансферен прозорец, в който бяха привлечени осем попълнения (седем играчи, включително Ендрик, плюс Моуриньо). Тези трансфери бяха финансирани до голяма степен благодарение на контролираната продажба на играчи от школата. Голямата инвестиция беше привличането на Ян Диоманде, но значителни усилия бяха положени и за Марк Кукурея, Карлос Еспи и Дензъл Дъмфрис. Освен това Мадрид използва добре познат подход – привличането на свободни агенти като Бернардо Силва и Ибрахима Конате, за да подсили отбора с доказани играчи с богат опит в елита, способни да дадат незабавен резултат на Жозе Моуриньо, другото голямо име на пазара за „белите“. Всичко това, без да се забравя подновяването на договора на Винисиус, когото мнозина смятаха едва ли не за продаден – още един голям удар на пазара от страна на „лос бланкос“.

Ролята на Родри

Неуспешният опит за привличането на Родри, за когото от Реал Мадрид положиха сериозни усилия, не променя плановете на клуба. Всъщност ролята на испанеца беше предварително покрита с привличането на Бернардо, на когото се разчита да внесе стабилност в изграждането на играта на бъдещия Реал. Освен това се цени потенциалът за подобни задачи на играчи като Арда Гюлер и Тиаго Питарч, към които клубът има пълно доверие. Според източници от Мадрид, потърсени от „Марка“, слуховете за възможна сделка с Арсенал за Субименди са напълно неоснователни.

Високо ценени халфове

Отказът на Родри не означава непременно привличането на алтернатива в средата на терена. Това зависи най-вече от евентуална продажба в тази зона. В клуба са постъпили запитвания за Феде Валверде, Орелиен Чуамени и Едуардо Камавинга. Капитанът веднага затвори вратата за трансфер. В случая с двамата французи, особено при Чуамени, интересът от няколко клуба от Висшата лига е силен. Мадрид разчита и на двамата, но не е изключено да има нови опити за тяхното привличане от други отбори. В такъв случай би се отворила врата за нов играч в халфовата линия.

Брутална атака

Клубът вярва в мъдростта на Моуриньо да извлече максимума от атака, която, поне на хартия, обещава огромен потенциал. Белингам зад централния нападател, Винисиус и Диоманде по крилата и Мбапе на върха на атаката. Малко клубове (може би само ПСЖ) могат да се похвалят с толкова мощно нападение. Съществува пълна увереност в способността на Моу да разгърне целия потенциал на атаката, в която играчи като Ендрик, Еспи, Арда или Браим също могат да бъдат важни. В случая с бразилеца доверието е абсолютно и в клуба вярват, че това може да бъде сезонът на неговото утвърждаване като звезда на Мадрид. Във Валдебебас не обмислят възможността за отдаване под наем на Ендрик, за което се спекулираше през последните дни, освен ако не настъпи коренна промяна в позицията на самия футболист.

Къс или дълъг състав?

След победата над Ференцварош Моуриньо говори за „къс състав“, което в определени среди беше изтълкувано като критика към клуба. Нищо не е по-далеч от истината. В момента съставът на мадридчани наброява 26 играчи – цифра, която всъщност се счита за леко прекомерна от клуба. Ръководството знае, че през сезона ще има играчи, които няма да получат много игрово време, което винаги създава неудобни ситуации. От друга страна, не трябва да се забравя, че Реал Мадрид идва след два катастрофални сезона по отношение на контузиите, което също не предполага прекомерно „олекотяване“ на състава.

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Родриго и Менди

В тези 26 играчи се включват два специални случая – тези на Родриго и Менди. Прогнозата е, че нито един от двамата няма да бъде на разположение преди края на годината, с всичко, което това означава за планирането. В случая с бразилеца, опитът с подобни контузии на други играчи (Куртоа, Милитао, Карвахал, Алаба...) насочва вниманието към риска от нови травми, произтичащи от основната контузия. Що се отнася до Менди, клубът в нито един момент не е обмислял да прекрати договора на играч, контузен „в изпълнение на служебния си дълг“ към емблемата. Реал Мадрид винаги спазва подписаните договори, освен ако самият играч не поиска да бъде освободен. Ситуация, която вече се случи това лято в случая със Себайос и за която беше намерено задоволително решение и за двете страни.



Сантиаго Сигуеро, Марка

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