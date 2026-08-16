Ювентус проявява интерес към полузащитник на Милан

Италианският гранд Ювентус е насочил поглед към полузащитника на Милан Юсуф Фофана, твърди известният журналист Джанлука ди Марцио. „Бианконерите“ търсят начини да подсилят средната си линия преди старта на новия сезон и виждат във французина подходящ вариант.

От Торино се надяват да договорят 27-годишния футболист при изгодни условия. Според информациите се обмисля и възможността за размяна на играчи, въпреки че към момента липсват официални разговори между двата клуба.

Смята се, че Фофана не попада в плановете на новия наставник на „росонерите“ Рубен Аморим, което прави напускането му през август много вероятно.

Френският национал пристигна в Милан от Монако през 2024 г. При предишните треньори Пауло Фонсека и Сержио Консейсао той действаше предимно в центъра на халфовата линия като един от двамата опорни полузащитници. По време на престоя на Масимилиано Алегри начело на тима през миналия сезон, Фофана често беше използван и като десен халф с по-офанзивни функции и задачата да допринася с голове и асистенции.

През кампания 2025/26 полузащитникът записа 33 мача в италианския елит, в които отбеляза два гола и направи три асистенции.

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Снимки: Gettyimages