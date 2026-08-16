Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус проявява интерес към полузащитник на Милан

Ювентус проявява интерес към полузащитник на Милан

  • 16 авг 2026 | 05:03
  • 101
  • 0
Ювентус проявява интерес към полузащитник на Милан

Италианският гранд Ювентус е насочил поглед към полузащитника на Милан Юсуф Фофана, твърди известният журналист Джанлука ди Марцио. „Бианконерите“ търсят начини да подсилят средната си линия преди старта на новия сезон и виждат във французина подходящ вариант.

От Торино се надяват да договорят 27-годишния футболист при изгодни условия. Според информациите се обмисля и възможността за размяна на играчи, въпреки че към момента липсват официални разговори между двата клуба.

Смята се, че Фофана не попада в плановете на новия наставник на „росонерите“ Рубен Аморим, което прави напускането му през август много вероятно.

Френският национал пристигна в Милан от Монако през 2024 г. При предишните треньори Пауло Фонсека и Сержио Консейсао той действаше предимно в центъра на халфовата линия като един от двамата опорни полузащитници. По време на престоя на Масимилиано Алегри начело на тима през миналия сезон, Фофана често беше използван и като десен халф с по-офанзивни функции и задачата да допринася с голове и асистенции.

През кампания 2025/26 полузащитникът записа 33 мача в италианския елит, в които отбеляза два гола и направи три асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Франк Кесие чака обаждане от Ювентус

Франк Кесие чака обаждане от Ювентус

  • 16 авг 2026 | 04:23
  • 296
  • 0
Атлетико Мадрид още се надява да си върне Нико Гонсалес

Атлетико Мадрид още се надява да си върне Нико Гонсалес

  • 16 авг 2026 | 03:59
  • 397
  • 0
Интер Маями подсили състава си с двама млади нападатели

Интер Маями подсили състава си с двама млади нападатели

  • 16 авг 2026 | 03:34
  • 408
  • 0
19-годишен постави световен рекорд на 1500 м свободен стил на Европейското по плуване

19-годишен постави световен рекорд на 1500 м свободен стил на Европейското по плуване

  • 16 авг 2026 | 01:22
  • 450
  • 0
Отменен гол, червен картон и две дузпи помогнаха за обрат на Севиля

Отменен гол, червен картон и две дузпи помогнаха за обрат на Севиля

  • 16 авг 2026 | 00:50
  • 1872
  • 2
ПСЖ с още един трансферен удар за деня

ПСЖ с още един трансферен удар за деня

  • 16 авг 2026 | 00:20
  • 2555
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 30299
  • 176
Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

  • 15 авг 2026 | 18:47
  • 34206
  • 186
Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

  • 15 авг 2026 | 17:05
  • 28875
  • 76
Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

  • 15 авг 2026 | 16:55
  • 41783
  • 78
Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 34923
  • 83
С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

  • 15 авг 2026 | 20:51
  • 10005
  • 13