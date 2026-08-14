Лион привлече “Спайдърмен” от Милан

От Лион официално обявиха седмото си ново попълнение през това лято, а именно халф-бека Закари Атекаме, който пристига като преотстъпен от Милан до края на сезона. В сделката между двата клуба няма опция за закупуването на играча.

Любопитното е, че швейцарецът беше представен от Лион с видео, в което влиза в ролята на комиксовия супергерой Спайдърмен, променяйки заглавието на най-новия филм за него на “Атекаме: чисто нов играч”. 21-годишният талант беше привлечен от Милан през миналото лято, когато Йънг Бойс получи 10 млн. евро за него. В дебютната си кампания за “росонерите” той изигра 29 мача с два гола и две асистенции, но не попадна в плановете на новия треньор Рубен Аморим за новия сезон.

… Brand New Player



Bienvenue Zachary ! 🦁 pic.twitter.com/HnIidlVODK — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2026

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