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Леао призова хората да не вярват на трансферните слухове

  • 12 авг 2026 | 20:14
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Леао призова хората да не вярват на трансферните слухове

Крилото на Милан Рафаел Леао призова хората да не вярват на трансферните слухове. Медиите в Италия и Турция съобщиха, че Галатасарай вече води преговори за португалеца, а "росонерите" са отхвърлили оферта на стойност от 40 милиона евро от турския клуб.

"Мислите ми са на терена, фокусиран съм върху това да покажа най-доброто от себе си във всеки мач и всяка тренировка. За да избегна всякакви спекулации или фалшиви новини, отново заявявам, че от дълго време интересите ми се представляват от семейството и агентите ми. Никой друг няма право да говори от мое име. Продължавам напред с поставените цели", написа 27-годишният Леао в Инстаграм.

Португалският национал е в Милан от 2019 година, а преди това носи екипа на Лил и Спортинг (Лисабон). Твърди се, че "росонерите" искат за него трансферна сума от порядъка на 60 милиона евро с бонусите.

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