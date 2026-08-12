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Хулиан Алварес останал разочарован след разговора с Чоло Симеоне, остава му още една надежда

  • 12 авг 2026 | 18:34
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Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес е останал разочарован от начина, по който е преминал първият му разговор с Диего Симеоне след завръщането му на тренировъчната база. Днес преди заниманието двамата са провели диалог, който не е преминал според очакванията на аржентинеца, твърди “Спорт”. Според журналиста Сесар Луис Мерло нападателят е очаквал по-голямо разбиране от страна на своя сънародник, който преди време положи много усилия да го убеди да подпише с “дюшекчиите”. Надеждите на Алварес са били, че в отговор Симеоне ще разбере желанието му да напусне, за да подпише с Барселона, и ще се опита да убеди клубното ръководство да го пусне. Вместо това Чоло единствено е повторил позицията на клуба, че Атлетико няма намерение да го продава, и е заявил, че ще разчита на него и ще направи всичко възможно в хода на предстоящия сезон да му помогне да стане още по-добър футболист. Симеоне не е показал никаква съпричастност към играча и неговите желания.

Според “Спорт” Алварес и неговото обкръжение са се почувствали предадени от Симеоне, който според тях е престъпил собственото си убеждение, че иска в отбора си само напълно отдадени на каузата играчи. Това е голям удар за нападателя, който е вярвал, че треньорът е единственият човек, способен да промени решението на ръководството.

Въпреки това Алварес и неговите представители ще продължат да се опитват да форсират трансфера му в Барселона. Сега планът им е да изчакат завръщането на изпълнителния директор Мигел Анхел Хил Марин, за да разговарят директно с него. Хулиан твърди, че той също му е обещал да улесни трансфера, но след това е нарушил думата си и иска на всяка цена да го задържи. Това ще бъде и последният опит за разплитането на сложната ситуация.

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