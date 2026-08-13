Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. От Барселона остават напълно отдадени на сделката за Хулиан Алварес

От Барселона остават напълно отдадени на сделката за Хулиан Алварес

  • 13 авг 2026 | 11:08
  • 2085
  • 0
От Барселона остават напълно отдадени на сделката за Хулиан Алварес

Ръководството на Барселона остава напълно отдадено на идеята да привлече Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, съобщава вестник “Спорт”. Шефовете на каталунците не са променяли фокуса си към друг атакуващ футболист и продължават да изчакват евентуално развитие на ситуацията около аржентинеца. Освеб това те смятат, че самият играч е рискувал с публичното обявяване на желанието си за трансфер и не смятат да го предадат. От “Камп Ноу” са готови да вдигнат офертата за Алварес още, макар преди известно време Жоан Лапорта да обяви публично, че настоящото предложение е окончателно и има краен срок за неговото приемане от страна на Атлетико.

Хулиан Алварес останал разочарован след разговора с Чоло Симеоне, остава му още една надежда
Хулиан Алварес останал разочарован след разговора с Чоло Симеоне, остава му още една надежда

Самият аржентински национал също е твърдо решен да преследва до край идеята си да премине в Барселона и не смята да се отказва. Той е останал силно разочарован от разговора си с Диего Симеоне в началото на седмицата. Хулиан Алварес се е надявал, че именно Симеоне ще застане на негова страна и ще помогне в убеждаването на ръководството на “дюшекчиите” да го пусне при каталунците, каквито са били обещанията към него при трансфера му от Манчестър Сити. Освен това нападателят смята, че Симеоне е отстъпил от заявените принципи, че желае да разчита единствено на футболисти, отдадени напълно на каузата на мадридчани. Бившият нападател на Манчестър Сити продължава да се надява, че ще може да убеди ръководството да започне преговори с Барселона след завръщането на изпълнителния директор Мигел Анхел Марин.

Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си
Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ПСЖ продължи доминацията си над английските отбори на европейската сцена

ПСЖ продължи доминацията си над английските отбори на европейската сцена

  • 13 авг 2026 | 10:45
  • 697
  • 0
Това е най-доброто възможно начало на сезона, доволен е капитанът на ПСЖ

Това е най-доброто възможно начало на сезона, доволен е капитанът на ПСЖ

  • 13 авг 2026 | 09:48
  • 794
  • 0
Чави е първият чужденец начело на Нидерландия от 1978-ма

Чави е първият чужденец начело на Нидерландия от 1978-ма

  • 13 авг 2026 | 08:58
  • 1447
  • 1
Защо Влахович пристигна в Бешикташ с домати

Защо Влахович пристигна в Бешикташ с домати

  • 13 авг 2026 | 08:44
  • 7131
  • 7
Челси постави краен срок за оферти за Енцо Фернандес

Челси постави краен срок за оферти за Енцо Фернандес

  • 13 авг 2026 | 08:33
  • 5284
  • 0
Новото дете чудо в английския футбол

Новото дете чудо в английския футбол

  • 13 авг 2026 | 08:20
  • 12052
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 16728
  • 82
АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

  • 13 авг 2026 | 10:16
  • 17487
  • 7
Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

  • 13 авг 2026 | 06:23
  • 17186
  • 8
Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

  • 12 авг 2026 | 23:55
  • 56859
  • 95
Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

  • 13 авг 2026 | 07:40
  • 6745
  • 0
Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

  • 13 авг 2026 | 07:20
  • 3984
  • 0