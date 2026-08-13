От Барселона остават напълно отдадени на сделката за Хулиан Алварес

Ръководството на Барселона остава напълно отдадено на идеята да привлече Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, съобщава вестник “Спорт”. Шефовете на каталунците не са променяли фокуса си към друг атакуващ футболист и продължават да изчакват евентуално развитие на ситуацията около аржентинеца. Освеб това те смятат, че самият играч е рискувал с публичното обявяване на желанието си за трансфер и не смятат да го предадат. От “Камп Ноу” са готови да вдигнат офертата за Алварес още, макар преди известно време Жоан Лапорта да обяви публично, че настоящото предложение е окончателно и има краен срок за неговото приемане от страна на Атлетико.

Хулиан Алварес останал разочарован след разговора с Чоло Симеоне, остава му още една надежда

Самият аржентински национал също е твърдо решен да преследва до край идеята си да премине в Барселона и не смята да се отказва. Той е останал силно разочарован от разговора си с Диего Симеоне в началото на седмицата. Хулиан Алварес се е надявал, че именно Симеоне ще застане на негова страна и ще помогне в убеждаването на ръководството на “дюшекчиите” да го пусне при каталунците, каквито са били обещанията към него при трансфера му от Манчестър Сити. Освен това нападателят смята, че Симеоне е отстъпил от заявените принципи, че желае да разчита единствено на футболисти, отдадени напълно на каузата на мадридчани. Бившият нападател на Манчестър Сити продължава да се надява, че ще може да убеди ръководството да започне преговори с Барселона след завръщането на изпълнителния директор Мигел Анхел Марин.

Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си

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Снимки: Imago