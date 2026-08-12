Нови проблеми за Симеоне: Сьорлот се контузи

Нападателят на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот е получил мускулна контузия, която ще го извади от терените в следващите няколко седмици, съобщава вестник “Марка”. Норвежецът вероятно ще пропусне първите няколко срещи от старта на сезона в Ла Лига, допълва изданието. Мадридчани дават старт на сезона си след една седмица, когато домакинстват на Малага. Травмата на Сьорлот усложнява още повече ситуацията за Диего Симеоне, който и така не разполага с богатство от опции в офанзивен план. Отсъствието на норвежеца, съчетано с краткото време за подготовка на тима, тъй като “рохибланкос” се оказаха отбора с най-много футболисти в заключителната фаза на Световното първенство, създава все повече проблеми.

Хулиан Алварес пристигна на базата на Атлетико с агентите си

Другият основен коз на тима в атака - Хулиан Алварес се замеси в сериозен скандал, след като още по време на Мондиал 2026 заяви публично желанието си да напусне тима. Аржентинецът иска да бъде продаден на Барселона, но от “Рияд Еър Метрополитано” за момента категорично отказват да преговарят с каталунците. По време на подготовката през това лято Диего Симеоне ползва основно Адемола Луукман на върха на атаката на Атлетико и е много вероятно да бъде принуден да започне кампанията именно по този начин.

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Снимки: Gettyimages