Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома обяви привличането на аржентински национал от Атлетико

Рома обяви привличането на аржентински национал от Атлетико

  • 12 авг 2026 | 13:30
  • 1520
  • 0
Рома обяви привличането на аржентински национал от Атлетико

От Рома официално обявиха трансфера на десния бек Науел Молина, който пристига от Атлетико Мадрид за общо 18 млн. евро. Договорът на играча пък е за четири години при заплата от 3,5 млн. евро на сезон с включените бонуси.

За Молина, който ще носи фланелката с номер 20, това ще бъде втори престой в Серия "А" след двата му сезона с екипа на Удинезе. Именно оттам Атлетико го привлече през 2022 година срещу 20 млн. евро. 28-годишният играч записа общо 181 мача с 9 гола и 17 асистенции за мадридчани. Освен това той е национал на Аржентина, за която има 65 двубоя с 1 попадение и 5 голови паса. С “Албиселесте” крайният защитник е вдигнал 4 трофея: световната купа, Копа Америка на два пъти и Финалисима.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

  • 12 авг 2026 | 10:56
  • 1990
  • 0
Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 833
  • 0
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 10:46
  • 1344
  • 0
Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

  • 12 авг 2026 | 10:43
  • 5062
  • 0
ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

  • 12 авг 2026 | 07:49
  • 10110
  • 3
Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

  • 12 авг 2026 | 07:30
  • 7028
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отложиха Славия - Левски

Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
  • 19208
  • 69
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 56575
  • 113
Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

  • 12 авг 2026 | 12:20
  • 25145
  • 44
АЕК плаши Левски с 20 национали

АЕК плаши Левски с 20 национали

  • 12 авг 2026 | 12:42
  • 19205
  • 36
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 17547
  • 20
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 40567
  • 65