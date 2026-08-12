Рома обяви привличането на аржентински национал от Атлетико

От Рома официално обявиха трансфера на десния бек Науел Молина, който пристига от Атлетико Мадрид за общо 18 млн. евро. Договорът на играча пък е за четири години при заплата от 3,5 млн. евро на сезон с включените бонуси.
За Молина, който ще носи фланелката с номер 20, това ще бъде втори престой в Серия "А" след двата му сезона с екипа на Удинезе. Именно оттам Атлетико го привлече през 2022 година срещу 20 млн. евро. 28-годишният играч записа общо 181 мача с 9 гола и 17 асистенции за мадридчани. Освен това той е национал на Аржентина, за която има 65 двубоя с 1 попадение и 5 голови паса. С “Албиселесте” крайният защитник е вдигнал 4 трофея: световната купа, Копа Америка на два пъти и Финалисима.