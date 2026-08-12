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Президентът на Атлетико: Всеки клуб би искал Роналдо, но не и ние

  • 12 авг 2026 | 23:39
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Президентът на Атлетико: Всеки клуб би искал Роналдо, но не и ние

Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Сересо отхвърли възможността нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо да заиграе за "дюшекчиите", като същевременно подчерта изключително високата класа на португалеца.

Роналдо безспорно е фантастичен играч, но не би могъл да играе за Атлетико. Всеки отбор би се радвал да привлече футболист от такова ниво. Едно е обаче да признаваме величието му, а съвсем друго – да си го представим с фланелката на Атлетико“, заяви Сересо, цитиран от "АС".

Кристиано игра за Реал Мадрид от 2009 до 2018 г. и постави клубен рекорд, превръщайки се в най-добрия голмайстор в историята на тима с 450 попадения.

През 2022 г., на фона на второто напускане на Роналдо от Манчестър Юнайтед, в медиите активно се обсъждаше потенциален трансфер на нападателя в Атлетико.

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Снимки: Imago

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