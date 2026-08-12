Президентът на Атлетико: Всеки клуб би искал Роналдо, но не и ние

Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Сересо отхвърли възможността нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо да заиграе за "дюшекчиите", като същевременно подчерта изключително високата класа на португалеца.

„Роналдо безспорно е фантастичен играч, но не би могъл да играе за Атлетико. Всеки отбор би се радвал да привлече футболист от такова ниво. Едно е обаче да признаваме величието му, а съвсем друго – да си го представим с фланелката на Атлетико“, заяви Сересо, цитиран от "АС".

🎙️ CEREZO ZANJA EL TEMA CRISTIANO: "Es un jugador fantástico, pero no podría haber jugado para el Atlético de Madrid".



El presidente alaba al portugués, pero deja claro que vestir de rojiblanco tras su paso por el eterno rival nunca fue una opción real. 🔴⚪️ pic.twitter.com/K96x09Sk0a — Noticias ATM ❤️🤍 (@atm542743) August 12, 2026

Кристиано игра за Реал Мадрид от 2009 до 2018 г. и постави клубен рекорд, превръщайки се в най-добрия голмайстор в историята на тима с 450 попадения.

През 2022 г., на фона на второто напускане на Роналдо от Манчестър Юнайтед, в медиите активно се обсъждаше потенциален трансфер на нападателя в Атлетико.

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Снимки: Imago