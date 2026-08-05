Трабзонспор потвърди голямата новина

Пресслужбата на Трабзонспор официално анонсира пристигането на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах с обръщение към своите привърженици. Египетската звезда ще кацне в Истанбул днес.

„Съобщение за феновете на Трабзонспор. Професионалният футболист Мохамед Салах, с когото започнахме преговори за трансфер, ще бъде на терминала за обща авиация на летище „Ататюрк“ в Истанбул в сряда, 5 август, в 12:00 часа“, се казва в изявлението.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU



Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.



Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

„Очаква се играчът да пристигне в Трабзон вечерта на същия ден. Часът и други подробности за програмата по посрещането в Трабзон ще бъдат съобщени на обществеността чрез официалните комуникационни канали на нашия клуб в рамките на деня“, допълват от Трабзонспор.



По-рано вчера стаан ясно, че Салах ще парафира договор за два сезона с клуба от черноморския град. Заплатата на нападателя ще е в размер на 17 млн. евро, без предвидените бонуси.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google