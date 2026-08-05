Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Трабзонспор
  3. Трабзонспор потвърди голямата новина

Трабзонспор потвърди голямата новина

  • 5 авг 2026 | 01:45
  • 308
  • 0
Трабзонспор потвърди голямата новина

Пресслужбата на Трабзонспор официално анонсира пристигането на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах с обръщение към своите привърженици. Египетската звезда ще кацне в Истанбул днес.

„Съобщение за феновете на Трабзонспор. Професионалният футболист Мохамед Салах, с когото започнахме преговори за трансфер, ще бъде на терминала за обща авиация на летище „Ататюрк“ в Истанбул в сряда, 5 август, в 12:00 часа“, се казва в изявлението.

„Очаква се играчът да пристигне в Трабзон вечерта на същия ден. Часът и други подробности за програмата по посрещането в Трабзон ще бъдат съобщени на обществеността чрез официалните комуникационни канали на нашия клуб в рамките на деня“, допълват от Трабзонспор.

По-рано вчера стаан ясно, че Салах ще парафира договор за два сезона с клуба от черноморския град. Заплатата на нападателя ще е в размер на 17 млн. евро, без предвидените бонуси.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Националният отбор на САЩ обяви четири контроли до края на годината

Националният отбор на САЩ обяви четири контроли до края на годината

  • 4 авг 2026 | 22:55
  • 977
  • 0
Апоел (Беер Шева) надви Цървена звезда с човек по-малко, Балов отново не получи шанс

Апоел (Беер Шева) надви Цървена звезда с човек по-малко, Балов отново не получи шанс

  • 4 авг 2026 | 22:30
  • 4357
  • 5
Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

  • 4 авг 2026 | 22:59
  • 29487
  • 4
Атлетико Мадрид отряза Рома за Молина

Атлетико Мадрид отряза Рома за Молина

  • 4 авг 2026 | 21:55
  • 948
  • 0
Шалке 04 договори камерунски национал

Шалке 04 договори камерунски национал

  • 4 авг 2026 | 21:47
  • 1196
  • 0
Арарат продължи да печели домакинствата си

Арарат продължи да печели домакинствата си

  • 4 авг 2026 | 21:26
  • 1274
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 151308
  • 899
Веласкес: Направихме голям мач

Веласкес: Направихме голям мач

  • 4 авг 2026 | 22:53
  • 12346
  • 26
Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

  • 4 авг 2026 | 23:31
  • 6496
  • 8
Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

  • 4 авг 2026 | 22:59
  • 29487
  • 4
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 31753
  • 21