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Стотици ултраси посрещнаха Салах в Истанбул

  • 5 авг 2026 | 13:01
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Стотици ултраси посрещнаха Салах в Истанбул

Египетската звезда Мохамед Салах кацна в Истанбул преди трансфера си в Трабзонспор. 34-годишният играч пристигна с частен самолет от гръцкия остров Миконос, където беше на почивка. На летище „Ататюрк“ той беше посрещнат от стотици ентусиазирани привърженици на бъдещия си тим.

Облечен с фланелка на Трабзонспор, Салах поздрави феновете и поведе популярното скандиране „ючлю“. Привържениците на свой ред го приветстваха с възгласи, изразявайки своята огромна радост от пристигането му.

След като поздрави събралото се множество, египетският футболист се качи в автомобила на президента на клуба Ертугрул Доган и напусна летището.

Очаква се Салах да премине медицински прегледи в болница „Аджъбадем Маслак“, след което да подпише двугодишен договор с клуба от Трабзон. По принцип от клуба твърдят, че все още преговарят, но споразумението изглежда сигурно. Досегашният футболист на Ливърпул ще подпише за два сезона при заплата от 17 млн. евро, а отделно ще получава по 25% от сумата от всички продадени от клуба артикули с неговия лик и име.

По-късно тази вечер Мохамед Салах ще отпътува за Трабзон заедно с президента Ертугрул Доган и членове на управителния съвет. За утре е планирана официална церемония по подписването на договора, която ще бъде открита за фенове и ще се проведе на стадион „Папара Парк“.

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