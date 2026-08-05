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Салах към феновете на Трабзонспор: Готови ли сте?

  • 5 авг 2026 | 11:41
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Преминаващият в Трабзонспор Мохамед Салах символично облече екипа на новия си клуб още в самолета на път за Турция. 34-годишният нападател избра офертата на въпросния тим и пристига със свободен трансфер от Ливърпул.

“Трабзон, готови ли сте? Чувам ви. Ще се видим много скоро”, обърна се Салах към привържениците, добавяйки слогана на клуба “Където и да сме, все едно сме в Трабзон” (Bize her yer Trabzon).

Мо кацна по обяд в Истанбул, а в Трабзон ще бъде по-късно през деня. Договорът му ще е за два сезона при заплата от 17 млн. евро.

В новия си отбор Салах ще носи фланелката с №61.

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