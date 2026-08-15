Боби Рупанов пропусна нова загуба на Униао Лейрия

В среща от втория кръг на Лига Португал 2, Униао Лейрия загуби с 1:2 от Бенфика Б. Точен на два пъти за „орлите“ беше Гонсало Морейра (27-дузпа, 84-дузпа), докато за домакините се разписа Хуан Муньос (31). Българският нападател на домакините Борислав Рупанов изобщо не бе включен в групата за този двубой и все още не е дебютирал за новия си тим.

Резултатът бе открит в 27-ата минута, когато Гонсало Морейра реализира дузпа със силен удар.

Радостта на лисабонци обаче трая едва четири минути – в 31-ата минута Пабло Фернандес намери Хуан Муньос, който отклони топката в мрежата и възстанови равенството.

Развръзката настъпи в 84-ата минута, когато след разглеждане с ВАР реферът отсъди нова дузпа за Бенфика Б за настъпване на Мигел Мага срещу Томе. Морейра отново не сгреши от бялата точка за крайното 1:2.

С този успех дублиращият тим на Бенфика записа втора поредна победа от началото на сезона и с актив от 6 точки заема 2-ро място в класирането, с равен брой точки с първия Академика. Отборът на Униао Лейрия претърпя второ последователно поражение от началото на кампанията и към момента се намира на 15-а позиция в таблицата.

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