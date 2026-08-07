Трабзонспор скоро може да събере Салах и Нунес

Трабзонспор е все по-близо до това да събере бившите съотборници в Ливърпул Мохамед Салах и Дарвин Нунес. След като привлече вниманието на футболния свят с трансфера на египтянина, клубът от североизточна Турция предприема сериозни стъпки за подсилване на атаката си с още една световна звезда. „Вишнево-сините“ са постигнали значителен напредък в преговорите за наем на уругвайския голмайстор Дарвин Нунес, а след пристигането на Салах редица известни имена са били предложени на клуба чрез техните агенти.

Ръководството на Трабзонспор, което си е поставило високи цели за позицията на централния нападател, продължава контактите си със саудитския клуб Ал-Хилал за Нунес, който сега е основната трансферна цел.

Уригваецът гледа положително на възможността да се събере отново с близкия си приятел Мохамед Салах в Трабзонспор и е много близо до това да облече фланелката на турския гранд.

Трабзонспор обаче не е сам в надпреварата за уругвайския голмайстор. Тотнъм също се е включил в борбата за подписа му. Въпреки това информациите в турската преса гласят, че Трабзонспор е постигнал много по-голям напредък в тази трансферната битка.

Ал-Хилал цели да отдаде под наем своя високоплатен играч на европейски клуб, където той да се представи успешно, за да може да го продаде срещу висока трансферна сума през следващия сезон.

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Снимки: Imago