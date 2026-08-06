Карагър: Турското първенство е ниско ниво за Салах, очаквах да отиде в Италия

Легендарният защитник на Ливърпул Джейми Карагър изрази неодобрението си към трансфера на Мохамед Салах в Трабзонспор, заявявайки, че египетската звезда все още притежава твърде висока класа за нивото на турската Суперлига.

След месеци на спекулации около бъдещето му нападателят напусна „Анфийлд“ като свободен агент. Въпреки че хиляди екзалтирани привърженици посрещнаха Салах при пристигането му в Турция, Карагър е на мнение, че този ход е грешка в кариерното развитие на футболиста.

В разговор за подкаста „Футбол Рамбъл“ бившият бранител на „мърсисайдци“ сподели изненадата си от избора на Салах да се състезава извън петте водещи европейски шампионата.

„Никога не съм си представял, че ще отиде в Саудитска Арабия например, защото е твърде добър за там. Смятам, че спокойно може да играе в Серия А. Според мен Турция е твърде ниско ниво“, коментира Джейми Карагър.

Той призна, че е очаквал 34-годишният играч да продължи кариерата си в Италия, а не в Трабзонспор.

„Бях сигурен, че ще се озове в Милан, Ювентус или друг отбор от подобен калибър. Може би заплатата му е била пречка. Мислех, че ще иска да играе в наистина престижен клуб“, допълни Карагър.

25 000 приветстваха Салах в Трабзон

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Снимки: Imago