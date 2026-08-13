Официално: Истанбул ще приеме сблъсъците за Суперкупата на Испания

От Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) официално обявиха, че Истанбул ще бъде домакин на трите мача от минитурнира за Суперкупа на Испания. Те ще се изиграят между 2 и 7 февруари на олимпийския стадион “Ататюрк”, като двата полуфинала са Реал Сосиедад - Реал Мадрид и Барселона - Атлетико Мадрид.

Новината е отлична за българските фенове на испанските колоси, които биха искали да изгледат мачовете в южната ни съседка на живо. Както е известно, през последните години сблъсъците за трофея се провеждаха в Саудитска Арабия, но този път това няма да е възможно заради домакинството на страната за турнира Купа на Азия по същото време. Въпреки това през 2028 година двубоите ще се завърнат в саудитската страна. От РФЕФ разкриха, че са получили кандидатури от седем различни страни по света, като в крайна сметка са избрали тази за съоръжението в турския мегаполис, което прие финала на Шампионската лига през 2005 и 2023 година.

𝗖𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼𝘀.

𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼.



La #superSupercopa 2027 se disputará en Estambul.



ℹ️ Toda la información: https://t.co/riMUqwjWgQ pic.twitter.com/RFTd6M7kc5 — RFEF (@rfef) August 13, 2026

Настоящият носител на трофея е Барселона, който ще участва в ролята си на шампион в Ла Лига, като негов съперник е финалистът за Купата на краля - Атлетико Мадрид. В другия полуфинал са носителят на Купата Реал Сосиедад срещу сребърния медалист в първенството - Реал Мадрид. Все още не е ясно кой от двата мача ще бъде на 2 февруари и кой - ден по-късно, но е сигурно, че финалът е предвиден за 7 февруари.

La emoción se traslada a orillas del Bósforo.



El Estadio Atatürk espera a @FCBarcelona_es, @realmadrid, @RealSociedad y @Atleti para disputar el primer torneo del año del 2 al 7 de febrero de 2027.



¡𝗘𝘀𝘁𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗽𝗮 𝗽𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗺𝘂𝘆 𝗯𝗶𝗲𝗻!#superSupercopa pic.twitter.com/Ie0SGErzru — RFEF (@rfef) August 13, 2026

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