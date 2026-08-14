Почина европейският клубен шампион с Астън Вила и Манчестър Юнайтед Джими Римър

На 78-годишна възраст си отиде Джими Римър, бивш вратар на Астън Вила и Манчестър Юнайтед, с които е печелил Купата на европейските шампиони. Новината бе съобщена официално от клуба от Бирмингам.

Римър е част от отбора на Астън Вила, който триумфира с титлата на Англия през 1981 г. Той обаче ще остане в историята и с необичайната си съдба във финалите на най-престижния европейски клубен турнир. Във финала в Ротердам през 1982 г., спечелен от Вила срещу Байерн (Мюнхен) с 1:0, той е принуден да напусне терена само след девет минути игра поради контузия на врата.

Това не е първият случай, в който Римър наблюдава триумфа на своя отбор отстрани. Четиринадесет години по-рано, през 1968 г., той е резерва за Манчестър Юнайтед при победата над Бенфика на стадион „Уембли“.

От Астън Вила излязоха със специално съобщение по повод кончината му: „Астън Вила съобщава с дълбоко прискърбие за кончината на европейския шампион Джими Римър, който почина на 78. Мислите на всички в клуба са със семейството и приятелите на Джими в това невероятно трудно време. Римър бе един от най-добрите вратари на поколението си и един от хората с най-малко късмет, тъй като въпреки че два пъти е ставал европейски клубен шампион, не е бил на терена за отборите си в края на мачовете“.

В кариерата си Джими Римър записва и един мач за националния отбор на Англия.

Aston Villa is deeply saddened to learn of the passing of European Cup winner Jimmy Rimmer, who has died at the age of 78.



The thoughts of everyone at the club are with Jimmy's family and friends at this extremely difficult time. — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 14, 2026

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