Почина европейският клубен шампион с Астън Вила и Манчестър Юнайтед Джими Римър

На 78-годишна възраст си отиде Джими Римър, бивш вратар на Астън Вила и Манчестър Юнайтед, с които е печелил Купата на европейските шампиони. Новината бе съобщена официално от клуба от Бирмингам.
Римър е част от отбора на Астън Вила, който триумфира с титлата на Англия през 1981 г. Той обаче ще остане в историята и с необичайната си съдба във финалите на най-престижния европейски клубен турнир. Във финала в Ротердам през 1982 г., спечелен от Вила срещу Байерн (Мюнхен) с 1:0, той е принуден да напусне терена само след девет минути игра поради контузия на врата.
Това не е първият случай, в който Римър наблюдава триумфа на своя отбор отстрани. Четиринадесет години по-рано, през 1968 г., той е резерва за Манчестър Юнайтед при победата над Бенфика на стадион „Уембли“.
От Астън Вила излязоха със специално съобщение по повод кончината му: „Астън Вила съобщава с дълбоко прискърбие за кончината на европейския шампион Джими Римър, който почина на 78. Мислите на всички в клуба са със семейството и приятелите на Джими в това невероятно трудно време. Римър бе един от най-добрите вратари на поколението си и един от хората с най-малко късмет, тъй като въпреки че два пъти е ставал европейски клубен шампион, не е бил на терена за отборите си в края на мачовете“.
В кариерата си Джими Римър записва и един мач за националния отбор на Англия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google