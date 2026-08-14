Хулиан Алварес остана извън състава на Атлетико за последната контрола

Хулиан Алварес няма да играе в последната контрола на Атлетико Мадрид от предсезонната подготовка на отбора. Аржентинският футболист не попадна в групата, обявена от Диего Симеоне за утрешния мач с Олимпик Марсилия, което беше очаквано, тъй като той има зад гърба си едва пет дни физически тренировки. Самият Хулиан също не гори от желание да играе за „дюшекчиите“, както е заявил на своя треньор по време на разговора им миналата сряда, и предстои да видим как ще се развият нещата, тъй като желанието му е да премине в Барселона. За тази цел Алварес и неговите представители са поискали незабавна среща с изпълнителния директор на Атлетико Мигел Анхел Хил Марин, който обаче не е бил в Мадрид през последните дни поради отпуск.

В състава на Атлетико Мадрид влизат почти всички играчи от първия отбор, с изключение на контузения Сьорлот и националите, които се присъединиха към предсезонната подготовка тази седмица: Алекс Баена, Маркос Йоренте, Хуан Мусо и самият Хулиан Алварес. Беше предвидено тези четирима футболисти да не пътуват до Марсилия, но имаше известно любопитство около окончателния списък за последния предсезонен мач, тъй като нападателят е категоричен, че не иска повече да носи червено-бялата фланелка.

La expedición rojiblanca a Marsella. pic.twitter.com/IVq29JkQbV — Atlético de Madrid (@Atleti) August 14, 2026

Предстои да видим какво ще се случи следващата седмица, тъй като Атлетико дебютира в Ла Лига у дома срещу Малага на 19 август. На теория тогава националните състезатели би трябвало да попаднат в групата, ако нямат физически проблеми. Идеята на Симеоне е да разчита на Хулиан Алварес, защото той е неговият звезден нападател, но остава да се види какво решение ще вземе аржентинецът, който не се чувства психически готов да играе в тази ситуация.

Вторият мач от първенството също е домакински – срещу Виляреал, и тогава ще трябва да се види и каква ще бъде реакцията на феновете на „дюшекчиите“ към аржентинския футболист. Една силно негативна реакция към него може да промени хода на събитията. Всъщност, привържениците се обърнаха и срещу Жоао Феликс навремето заради намерението му да напусне, което в крайна сметка доведе до неговия трансфер от Атлетико Мадрид.

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