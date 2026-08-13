Деко иска да нанесе финален удар на трансферния пазар, за да подсили Барса

Барселона навлиза в заключителната фаза на трансферния прозорец, която може да се окаже много динамична. Клубът очаква в следващите дни да финализира продажбата на няколко футболисти, за да си осигури значителни приходи и по този начин да укрепи тавана на заплатите, което ще позволи регистрирането на оставащите играчи. Ясната цел е привличането на нападател, като Хулиан Алварес остава основен приоритет, както на Родри и Кансело. Спортното ръководство обаче работи и по още едно попълнение. Деко желае да подпише с централен защитник от най-високо ниво с ляв крак в последните дни на пазара, ако финансите го позволяват. Това е решение, което той е взел преди седмици, въпреки че е породило вътрешни дебати, твърди местното издание "Спорт".

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Още от началото на лятото португалският спортен директор е бил на мнение, че централната ос на защитата се нуждае от сериозно подсилване. Поради тази причина той е направил опит да привлече Алесандро Бастони от Интер, но в крайна сметка тази опция беше отхвърлена поради липса на спортен консенсус и прекалено високата му цена. Темата за централния защитник беше оставена на заден план, но напускането на Араухо отново отвори тази възможност и в Барселона са решени да действат.

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От дни Барса проучва пазара, за да намери онзи качествен играч, който да повиши класата на защитата. Футболист в стила на Иниго Мартинес, който да донесе стабилност и незабавни резултати и да се впише в рисковия стил на игра на Ханзи Флик. Това не е лесно, тъй като централните защитници с ляв крак са много търсени на пазара, а цените са изключително високи. И тук Барса търси добра инвестиционна възможност. Името на Аймерик Лапорт придоби популярност през последните дни. Обкръжението на играча на Атлетик Билбао е предложило тази възможност, уверявайки, че съществува достъпна клауза за откупуване. Каталунците са взели под внимание тази информация и в момента оценяват евентуална сделка. Предстои да видим дали в следващите дни клубът ще реши да ускори привличането му. Очевидно е, че Лапорт би се адаптирал бързо към отбора, тъй като играеше на една позиция с Кубарси по време на Световното първенство и представянето му беше впечатляващо. Основният проблем тук е, че от Атлетик уверяват, че такава клауза за откупуване не съществува и, разбира се, баският клуб не води преговори.

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През последните часове се появи и името на Кастело Лукеба, централен защитник на Лайпциг, който е бил следен отблизо от скаутите на Барса през цялата година. Става дума за футболист в очевиден възход, с добро изнасяне на топката и голяма физическа сила. Ханзи Флик има добри доклади за него и той винаги е бил в списъците на Барса, въпреки че тук ще се наложи сериозна финансова инвестиция за привличането му в краткосрочен план.

Ясно е, че на "Камп Ноу" темата за централния защитник все още не е затворена, а възможностите тепърва се оценяват. Въпреки това шефовете на каталунците ще се опитат да подпишат с нападател, Родри и Кансело, а след това ще се заемат с въпроса за защитника.

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Снимки: Gettyimages