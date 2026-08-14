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Барселона с трета оферта за Родри

  • 14 авг 2026 | 11:10
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Барселона с трета оферта за Родри

След като Манчестър Сити отхвърли първите две оферти на Барселона за Родри, които бяха съответно за 50 и 60 милиона евро, каталунците са се завърнали с трето предложение. Според Фабрицио Романо сумата, която в момента се дискутира, е по средата между предишната оферта от 60 милиона и поставената от Манчестър Сити цена от 80 милиона евро. С други думи предложението е за около 70 милиона, без да става ясно дали в тази сума са включени бонуси.

Според трансферният експерт в Барселона остават уверени и оптимистично настроени, че ще стигнат съвсем скоро до сделка. Самият Родри късно снощи се е завърнал във Великобритания с полет от Мадрид, тъй като ваканцията му приключи и той трябва да поднови тренировки с “гражданите”. Това обаче може и да не се случи, ако скоро двата клуба успеят да се споразумеят за трансфера му на “Камп Ноу”.

Барселона междувременно договори продажбата на Феран Торес в Пари Сен Жермен срещу 50 милиона евро, така че тази сума на практика веднага ще бъде използвана.

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