Барселона с трета оферта за Родри

След като Манчестър Сити отхвърли първите две оферти на Барселона за Родри, които бяха съответно за 50 и 60 милиона евро, каталунците са се завърнали с трето предложение. Според Фабрицио Романо сумата, която в момента се дискутира, е по средата между предишната оферта от 60 милиона и поставената от Манчестър Сити цена от 80 милиона евро. С други думи предложението е за около 70 милиона, без да става ясно дали в тази сума са включени бонуси.

Според трансферният експерт в Барселона остават уверени и оптимистично настроени, че ще стигнат съвсем скоро до сделка. Самият Родри късно снощи се е завърнал във Великобритания с полет от Мадрид, тъй като ваканцията му приключи и той трябва да поднови тренировки с “гражданите”. Това обаче може и да не се случи, ако скоро двата клуба успеят да се споразумеят за трансфера му на “Камп Ноу”.

Барселона междувременно договори продажбата на Феран Торес в Пари Сен Жермен срещу 50 милиона евро, така че тази сума на практика веднага ще бъде използвана.

🚨🔵🔴 Barcelona are returning with third proposal for Rodri to Manchester City.



After €50m and €60m packages both rejected, direct club to club talks to continue half way between €60m last bid and €80m fee requested.



Barça remain confident and optimistic. pic.twitter.com/pJKpW0kX32 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

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