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  3. Забелязаха Родри да пътува към Англия

Забелязаха Родри да пътува към Англия

  • 14 авг 2026 | 06:42
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Забелязаха Родри да пътува към Англия

Футболистът, с който се свързва една от най-мощните трансферни саги през лятото на 2026 г. Родриго Ернандес - Родри, все още е под въпрос накъде точно ще потегли. След като преди седмица изглеждаше, че играчът почти сигурно ще премине в Барселона, то преди около 24 часа се появи новината, че тези преговори зациклят, защото от настоящия му клуб Манчестър Сити са обявили нова цена. “Гражданите” са отхвърлили оферта от 51,3 млн. евро и се твърди, че искат с около 20 млн. повече. (Managing Madrid)

Ман Сити отново отряза Барса и постави конкретна цена на Родри
Ман Сити отново отряза Барса и постави конкретна цена на Родри

Тази нощ пък реномираният спортен журналист Фабрицио Романо публикува снимка на футболиста от летище в Мадрид, откъдето Родри трябва да лети за Ливърпул и оттам да се завърне в Манчестър, където да се присъедини към клуба си. През уикенда на 16 август (неделя) Сити ще играе мача за Къмюнити Шийлд срещу Арсенал.

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