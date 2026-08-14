Дамян Йорданов отпътува за Катар

Младият полузащитник на Спартак Варна Дамян Йорданов отпътува за Катар, където предстои да финализира договора си с местен клуб.

Преди официалното приключване на сделката юношата на варненци трябва да премине задължителни медицински прегледи. Ако всичко премине успешно, трансферът ще бъде финализиран.Това ще бъде вторият трансфер на футболист на Спартак Варна в държава от Близкия изток. По-рано Георг Стояновски също премина в Катар, като вече е част от първодивизионния Лусаил.

Сделката за Дамян Йорданов е поредното доказателство за интереса към младите таланти на „соколите“ и развитието на клуба като трамплин за кариерата на перспективни футболисти.

/Пламен Трендафилов/

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