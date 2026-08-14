ЦСКА обяви бъдещето на свой футболист

ЦСКА обяви чрез официалната си страница във Facebook, че фланговият футболист Кевин Додай ще доиграе сезона в първенството на Полша. Албанският състезател бе преотстъпен на Лехия Гданск до края на кампанията 2026/27.
Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител
Ето какво написаха от клуба:
"Фланговият играч на ЦСКА Кевин Додай ще играе под наем в полския Легия (Гданск) до края на настоящия сезон – 2026/27 г. Двата клуба постигнаха договорка за преотстъпването на албанския футболист, който се присъедини към армейския тим през лятото на миналата година.
ЦСКА желае успех на Кевин Додай през новата кампания."