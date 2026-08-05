Двама играчи на "соколите" започват тренировки

Нападателят Ахмед Ахмедов ще се присъедини към своите съотборници и ще поднови пълноценни тренировки, след като пропусна последните два мача на Спартак Варна.

Капитанът на Спартак (Варна) ще бъде извън терена около месец

Голмайсторът ще трябва да навакса и с физическата си подготовка, за да достигне необходимата кондиция. Очакванията са той да бъде на разположение за следващото домакинство на "соколите".

Централният защитник Матео Петрашило също ще възобнови тренировъчния процес, след като известно време се възстановяваше в родния си Сплит.

Любопитното е, че именно в центъра на отбраната конкуренцията в Спартак е изключително сериозна. За двете места се борят Ангел Грънчов, Джоуи Шитоку, Вашку Оливейра, Джонатан Хуртадо и Димо Кръстев, а с завръщането си Петрашило също ще се включи в битката за титулярно място.

/Пламен Трендафилов/

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