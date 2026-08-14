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  3. Тончо Токмакчиев: Играхме по ръба на бръснача

Тончо Токмакчиев: Играхме по ръба на бръснача

  • 14 авг 2026 | 00:19
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Актьорът Тончо Токмакчиев, който е сред известните цесекари, сподели мнението си след края на срещата с Макаби (Тел Авив), загубена от "армейците" с 1:3. Въпреки това, отборът на Христо Янев продължава напред, след като постигна успех с 3:0 в Грузия преди седмица.

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"Най-важното е, че ЦСКА се класира. Играхме по ръба на бръснача. Очакваме с нетърпение ОФИ. Пожелавам на ЦСКА успех, както и на всички български отбори, които продължават. То остана само още един", заяви той.

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