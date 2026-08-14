Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Университатя (Крайова)
  3. Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

  • 14 авг 2026 | 01:50
  • 315
  • 1
Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

Румънският шампион Университатя (Крайова) се класира за плейофите на Лига Европа, след като отстрани КуПС от Финландия. Северните ни съседи, които отпаднаха от Шампионската лига след отстраняване от Левски, надвиха скандинавците с 2:1 на реванша в Крайова. Така след равенство 1:1 в първия мач Университатя продължи напред с успех в общия резултат 3:2.

Този път гостите от Северна Европа поведоха с ранен гол на Валентин Гаск в 4-ата минута, а Стивън Нсимба изравни за румънците малко преди почивката в 43-тата минута. Пълният обрат дойде около четвърт час след началото на второто полувреме, когато Карлос Мора вкара втори гол в 62-рата минута, оформяйки крайния резултат.

Румънците ще спорят с Арарат Армения за място в основната фаза на Лига Европа. Арменците също отпаднаха от Шампионската лига по време на досегашната си европейска кампания. Мачовете са на 20 и 27 август, като първият сблъсък идния четвъртък ще бъде на север от река Дунав.

КуПс пък ще се изправи срещу Шамрок Роувърс в търсене на квота за участие сред най-добрите 36 в третия по сила турнир от йерархията на УЕФА - Лига на конференциите. Техните срещи също ще се изиграят в последните два четвъртъка на този месец.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

  • 13 авг 2026 | 22:51
  • 2974
  • 0
Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

  • 13 авг 2026 | 22:50
  • 1484
  • 0
Лига на конференциите: След драматични моменти и много голове са ясни участниците на плейофите

Лига на конференциите: След драматични моменти и много голове са ясни участниците на плейофите

  • 14 авг 2026 | 00:15
  • 13840
  • 1
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 27773
  • 0
Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ се справи с чехи

  • 13 авг 2026 | 22:21
  • 1412
  • 0
Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

  • 13 авг 2026 | 21:46
  • 2841
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 146371
  • 944
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 30084
  • 34
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

  • 13 авг 2026 | 23:24
  • 10112
  • 61
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 16513
  • 13
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 24396
  • 39
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 27773
  • 0