Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

Румънският шампион Университатя (Крайова) се класира за плейофите на Лига Европа, след като отстрани КуПС от Финландия. Северните ни съседи, които отпаднаха от Шампионската лига след отстраняване от Левски, надвиха скандинавците с 2:1 на реванша в Крайова. Така след равенство 1:1 в първия мач Университатя продължи напред с успех в общия резултат 3:2.

Този път гостите от Северна Европа поведоха с ранен гол на Валентин Гаск в 4-ата минута, а Стивън Нсимба изравни за румънците малко преди почивката в 43-тата минута. Пълният обрат дойде около четвърт час след началото на второто полувреме, когато Карлос Мора вкара втори гол в 62-рата минута, оформяйки крайния резултат.

Румънците ще спорят с Арарат Армения за място в основната фаза на Лига Европа. Арменците също отпаднаха от Шампионската лига по време на досегашната си европейска кампания. Мачовете са на 20 и 27 август, като първият сблъсък идния четвъртък ще бъде на север от река Дунав.



КуПс пък ще се изправи срещу Шамрок Роувърс в търсене на квота за участие сред най-добрите 36 в третия по сила турнир от йерархията на УЕФА - Лига на конференциите. Техните срещи също ще се изиграят в последните два четвъртъка на този месец.

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