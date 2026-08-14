ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват 5-ия кръг в efbet Лига със сблъсък на стадион "Витоша". Двубоят е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

"Червените" приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинайкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат. До този момент отборът на Александър Александров записа три успеха и едно равенство, дошло още на старта на новия сезон.

"Моряците" пък все още не познават вкуса на победата, като в актива си имат едва една точка. Тимът на Илиан Илиев е в серия от три поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици.

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Добрата новина за столичани е, че защитникът Андре Хофман се завръща след изтърпяно наказание.

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За "зелено-белите" аут са Идрис Бунаас, Асен Дончев и Александър Колев, които са с травми.

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През миналата кампания двата отбора си размениха по една победа като гост. Черно море спечели с 1:0 в София, а ЦСКА 1948 разби варненци с 4:0 на "Тича".

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ЦСКА 1948 - Черно море

Начало: 21:15 часа

Съдия: Мариян Гребенчарски

Стадион: "Витоша", Бистрица

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