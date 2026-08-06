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Крумовград се похвали с играч от efbet Лига

  • 6 авг 2026 | 10:17
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Крумовград се похвали с играч от efbet Лига

Крумовград направи сериозен трансфер, след като привлече в редиците си 24-годишния нападател Даниел Иванов, който пристига от елитния Спартак Варна. Преди две седмици той парафира договор с елитния косовски Лапи, но се раздели с тима поради финансови проблеми на косоварите.

Това пък е изключително престижен трансфер за родопския тим, който затвърждава амбициите му догодина да играе във Втора лига и да спечели убедително Югоизточната Трета лига. Иванов реализира три попадения в елита през миналия сезон и макар да получи примамливи предложения от Втора лига, проектът на Крумовград успя да го спечели. След разговори с директора на клуба Асен Караславов и Танчо Калпаков, офанзивният футболист взе своето решение за бъдещето си.

Преди броени седмици клубът привлече и още един футболист директно от елита, след като взе офанзивния халф Красимир Тодоров от Дунав Русе. При него ситуацията беше сходна - голям интерес от клубове от Втора лига, но след разговори с треньора и ръководството на Крумовград, той реши да се спре на бившия елитен тим.

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