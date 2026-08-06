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  3. Официално: Спартак (Варна) продаде основен футболист в Катар

Официално: Спартак (Варна) продаде основен футболист в Катар

  • 6 авг 2026 | 14:18
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Спартак (Варна) осъществи трансфера на Георг Стояновски в катарския Лусаил.

Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)
Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)

Клубът си осигури историческа промоция за този сезон и за първи път ще се състезава сред най-добрите отбори в страната.

От клуба заявиха, че във връзка с обществения интерес към подобни сделки, ще бъде предоставена пълна отчетност и информация свързана с осъществените трансфери на Общите събрания.

От Спартак (Варна) изказаха също така и своите благодарности и пожелаха успех на Георг в новите предизвикателства.

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