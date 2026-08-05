Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Капитанът на Спартак (Варна) ще бъде извън терена около месец

Капитанът на Спартак (Варна) ще бъде извън терена около месец

  • 5 авг 2026 | 15:00
  • 586
  • 0
Капитанът на Спартак (Варна) ще бъде извън терена около месец

Капитанът на Спартак (Варна) Деян Лозев ще бъде извън терена поне до началото на септември заради сериозно разтежение, стана ясно днес след като футболистът мина втори независим преглед.

Лозев се контузи на първата тренировка след победата с 3:0 над Черно море в градското дерби, като е получил разтежение на аддуктора на десния крак. И двата прегледа са показали, че разтежението е доста сериозно и до 10 дни той няма да започне дори леки тренировки, а ще минава рехабилитация и курс с инжекции.

Лозев пристигна през януари 2025-а година в Спартак и бързо се утвърди като един от лидерите на отбора, а беше избран и за капитан на тима. Съвсем наскоро подписа и нов договор до юни 2028-а година. През изминалия сезон пък имаше важна роля за запазването на елитния статут на „соколите“, след като Спартак се спаси от изпадане. Опитният футболист играе като десен защитник, но също така може да се представя на високо ниво и като десен полузащитник.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 45770
  • 131
Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

  • 5 авг 2026 | 09:51
  • 1114
  • 3
Краси Горанов и MMA шампион тръгнаха с ЦСКА за Батуми

Краси Горанов и MMA шампион тръгнаха с ЦСКА за Батуми

  • 5 авг 2026 | 09:04
  • 4391
  • 6
"Моряците" се подготвят за битка на честта

"Моряците" се подготвят за битка на честта

  • 5 авг 2026 | 08:56
  • 1733
  • 5
Райс иска нова нападател в Лудогорец

Райс иска нова нападател в Лудогорец

  • 5 авг 2026 | 08:48
  • 2480
  • 4
Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби

Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби

  • 5 авг 2026 | 08:20
  • 6736
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 2660
  • 3
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 48200
  • 51
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 2592
  • 0
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 3706
  • 21
ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 24421
  • 41
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 45770
  • 131