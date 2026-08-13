Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Стоичков: Битката е спечелена! ЦСКА може да е в Европа и след Нова година

Стоичков: Битката е спечелена! ЦСКА може да е в Европа и след Нова година

  • 13 авг 2026 | 23:51
  • 2517
  • 7

Легендарният Христо Стоичков говори пред репортерите след реванша между ЦСКА и Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" загубиха с 1:3, но продължават към плейофите на втория по сила европейски клубен турнир, след като спечелиха първия мач с 3:0.

"Видях една открита тренировка. За първи път пред толкова много публика. Двата мача бяха съвсем различни. Битката е спечелена! Това са турнирни битки, в които трябва да играеш на 100%. Първият мач играха уникално. Постигнаха един отличен резултат, но днес беше различно. Важно е, че успяха да устоят. Противникът е много класен, с големи изпълнители. Не беше един от най-добрите мачове.

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой
ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

Когато спечелиш с 3:0 като гост, имаш малко по-голямо спокойствие. Това спокойствие дойде много прибързано. Дадохме повече шанс в средата на терена. Не можахме да затворим тези пространства. Макаби затрудни нашия отбор. Сега ще се правят изводи в дните до следващия двубой. Следващият мач ще бъде много по-труден от този. Трябва да се каляваш.

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Да спечелиш с 3:0 навън, не е лесно. Има уникални футболисти, трябва им време. Аз се радвам, че Сенси е един от футболистите, които дават спокойствие на отбора. Опитен футболист, който ти дава сигурност. В моментите, когато се нуждаехме от него, той искаше топката", коментира Камата, след което беше запитан за участието на ЦСКА в Европа.

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

"Защо до Нова година? Може и след Нова.

Нека починат и да си вземат поуки от това, което показаха днес. Ицо ще си направи изводите с неговия екип. Ще прегледат откъде тръгнаха проблемите. Имат три дни до мача с Ботев (Враца), където задължително трябва да се търсят трите точки. Ще чакаме мача, който предстои. Това е важният мач за ЦСКА. Играчите трябва да се възстановят физически", сподели още Стоичков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 142185
  • 896
Сектор "Г" атакува Европа с мащабна хореография

Сектор "Г" атакува Европа с мащабна хореография

  • 13 авг 2026 | 22:02
  • 2468
  • 3
ЦСКА почете три легенди на клуба

ЦСКА почете три легенди на клуба

  • 13 авг 2026 | 21:40
  • 1210
  • 1
Стоичков, Везенков и Салпаров подкрепят ЦСКА срещу Макаби

Стоичков, Везенков и Салпаров подкрепят ЦСКА срещу Макаби

  • 13 авг 2026 | 20:59
  • 5030
  • 10
Крушарски и японските инвеститори ще гледат ЦСКА - Макаби Тел-Авив

Крушарски и японските инвеститори ще гледат ЦСКА - Макаби Тел-Авив

  • 13 авг 2026 | 20:41
  • 3167
  • 6
Днес една от най-значимите фигури в историята на ЦСКА щеше да навърши 105 години

Днес една от най-значимите фигури в историята на ЦСКА щеше да навърши 105 години

  • 13 авг 2026 | 20:19
  • 10213
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 142185
  • 896
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 26746
  • 29
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

  • 13 авг 2026 | 23:24
  • 8561
  • 38
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 15222
  • 12
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 23348
  • 37
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 00:42
  • 26617
  • 0