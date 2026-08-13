Стоичков: Битката е спечелена! ЦСКА може да е в Европа и след Нова година

Легендарният Христо Стоичков говори пред репортерите след реванша между ЦСКА и Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" загубиха с 1:3, но продължават към плейофите на втория по сила европейски клубен турнир, след като спечелиха първия мач с 3:0.

"Видях една открита тренировка. За първи път пред толкова много публика. Двата мача бяха съвсем различни. Битката е спечелена! Това са турнирни битки, в които трябва да играеш на 100%. Първият мач играха уникално. Постигнаха един отличен резултат, но днес беше различно. Важно е, че успяха да устоят. Противникът е много класен, с големи изпълнители. Не беше един от най-добрите мачове.

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Когато спечелиш с 3:0 като гост, имаш малко по-голямо спокойствие. Това спокойствие дойде много прибързано. Дадохме повече шанс в средата на терена. Не можахме да затворим тези пространства. Макаби затрудни нашия отбор. Сега ще се правят изводи в дните до следващия двубой. Следващият мач ще бъде много по-труден от този. Трябва да се каляваш.

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Да спечелиш с 3:0 навън, не е лесно. Има уникални футболисти, трябва им време. Аз се радвам, че Сенси е един от футболистите, които дават спокойствие на отбора. Опитен футболист, който ти дава сигурност. В моментите, когато се нуждаехме от него, той искаше топката", коментира Камата, след което беше запитан за участието на ЦСКА в Европа.

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"Защо до Нова година? Може и след Нова.

Нека починат и да си вземат поуки от това, което показаха днес. Ицо ще си направи изводите с неговия екип. Ще прегледат откъде тръгнаха проблемите. Имат три дни до мача с Ботев (Враца), където задължително трябва да се търсят трите точки. Ще чакаме мача, който предстои. Това е важният мач за ЦСКА. Играчите трябва да се възстановят физически", сподели още Стоичков.

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