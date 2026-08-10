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Тим от елита на Турция си хареса бранител на Спартак (Варна)

  • 10 авг 2026 | 13:46
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Елитен клуб от Турция проявява сериозен интерес към централния защитник на Спартак (Варна) Матео-Юрич Петрашило, пишат местните медии. 21-годишният футболист е в полезрението на Ризеспор. През миналия сезон отборът завърши на осмо място в Сюперлигата.

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Интересното е, че Петрашило пропусна почти цялата подготовка на “соколите”. През лятото бранителят се възстановяваше в родния си Сплит. Юношата на Хайдук дойде на „Коритото“ през юли 2024 година. Постепенно той се утвърди като основен стълб в ариергарда на Спартак. Не е изключено “соколите” да продадат Петрашило.

Както е известно, това лято те трансферираха в новака в елита на Катар Лусаил нападателя Георг Стояновски. Внукът на вече бившия наставник на варненци Гьоко Хаджиевски се очаква да вкара в клубната каса около 250 хиляди евро.

Спартак направи изключително мащабна селекция през това лято и не е изключено да има и други, поемащи към изхода. Преди дни от „Коритото“ си тръгна централният защитник Джонатан Уртадо, който обаче дойде това лято от Добруджа.

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