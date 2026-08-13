"До последен дъх" – турнир в памет на легендарните „соколи“

Добрата новина за привържениците на Спартак (Варна) е, че и тази година ще се проведе традиционният турнир за ветерани в памет на незабравимите „соколи“ Живко Господинов и Стефан Найденов.

Под мотото „До последен дъх“, на 22 август (събота) от 17:30 часа, на игрище „Локомотив“ ще се състои поредното издание на турнира, който неизменно напомня за двама от най-ярките полузащитници в историята на българския футбол. През 80-те години Господинов и Найденов оформят един от най-добрите тандеми в родния футбол – играчи с брилянтна техника и истински символи на своето поколение.Живко Господинов – Жиката, е рекордьор на „Спартак“ (Варна) със своите 101 гола за клуба. Той е и участник в Световното първенство през 1986 година в Мексико, където е титуляр за националния отбор на България.

Стефан Найденов – Фалкао, е най-резултатният футболист в историята на клуба в елитния футбол с 56 попадения.

В тазгодишното издание на турнира ще участват домакините от „Спартак“ (Варна), „Черно море“, както и отборите на „Суворово“ и „Провадия“.

Мачовете ще се играят в две полувремена по 20 минути. Победителите от полуфиналите ще се срещнат във финал за първото място, а загубилите ще спорят за третата позиция.За победителите и призьорите са подготвени купи и медали от Зоналния съвет на БФС – Варна.

Турнирът е не просто спортно състезание, а среща с историята и паметта за две легенди, оставили незаличима следа в „Спартак“ и българския футбол.

На снимката: Стефан Найденов – вляво, и Живко Господинов – вдясно.

/Пламен Трендафилов/

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