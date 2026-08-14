Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори след продължаването към плейофите на Лига Европа. "Червените" допуснаха поражение с 1:3 от Макаби (Тел Авив) на Националния стадион, но след успеха с 3:0 в Грузия и общ резултат 4:3 си гарантираха участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите.

"Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно. Ако трябва да направим една съпоставка между двата мача, със сигурност този, който изиграхме като гости, беше по-добрият. Най-важното е, че изпълнихме целта си. Трябва да се радваме за това нещо.

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Трябва да бъдем реалисти. Изправихме се срещу много силен отбор. Ние имахме своите шансове, дори при 0:0. Това е част от играта. Елиминирахме много силен отбор. Както сегашният, така и Карабах. Трябва да сме доволни. Да седнем всички заедно и да си направим изводите какво трябва да променим в нашата игра за в бъдеще.

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Не мисля, че сме подходили несериозно към този мач. Отборът ни показа желание. Имаше единоборства, в които чисто индивидуално бяхме надиграни. Изправихме се срещу добър отбор, с добри изпълнители. Те пък не успяха да ни се противопоставят в доста от епизодите, когато ние ги победихме с 3:0 в предходния мач.

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Доста работим върху менталната подготовка на футболистите. Опитваме се да ги убедим да разберат, че когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител. Когато Иту бъде футболист на ЦСКА официално, това ще бъде съобщено от нашия клуб. Това, че Иту е бил на мача, не означава нищо.

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Винаги сме отворени, стига да е подходящият профил и да отговаря на нивото на нашия отбор", заяви Илиев.

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