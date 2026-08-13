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  3. Везенков: Напрежението беше голямо! Времето просто не минаваше

Везенков: Напрежението беше голямо! Времето просто не минаваше

  • 13 авг 2026 | 23:45
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Най-добрият български баскетболист Александър Везенков беше на стадион „Васил Левски“ и подкрепи ЦСКА в днешния мач с Макаби (Тел Авив), след който „червените“ си подпечатаха билета към плейофа за основната фаза на Лига Европа с общ резултат 4:3 от двата мача.

26 ЦСКА : Макаби Тел Авив I

„Най-важното е отборът да се класира. Макаби е много добър отбор и има традиции. Да, ЦСКА не игра, както им се иска на феновете, но е важно да играеш в Европа. Като играч е много по-лесно, но като фен времето просто не минаваше днес. Момчетата бяха неубедителни, но най-важното е отборът да продължава. Феновете обичат отбора. За съжаление, трябва да заминем за Румъния и няма да мога да гледам следващия мач на ЦСКА. Ако нямаме мач, ще бъда на откриването на новия стадион. От малък съм фен на ЦСКА. Говорихме си преди мача с Христо Стоичков. Той е легенда като човек и състезател. Обичта от феновете към него е нещо, което не се коментира“.

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