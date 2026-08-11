Наполи прие втората оферта на Фенербахче за Лукаку

Ромелу Лукаку е все по-близо до трансфер във Фенербахче, след като Наполи е приел втората оферта на турския гранд за нападателя. Предложението е на стойност шест милиона евро плюс бонуси, а белгиецът също е договорил личните си условия с “фенерите”.

Според Фабрицио Романо всички документи ще бъдат подписани днес, след което трансферът ще бъде официално оповестен. Джанлука Ди Марцио добавя, че Лукаку вече е преминал и медицинските прегледи. След два сезона в Наполи и общо четири, прекарани в Серия "А", 33-годишният голаджия ще играе в турската Суперлига от следващия сезон.

Наполи всеки момент ще отправи оферта към Арсенал за Габриел Жезус, който ще бъде привлечен на мястото на белгиеца. “Партенопеите” вече са получили принципното съгласие на бразилеца. Лондончани искат около 20 милиона евро за него, a освен това Наполи трябва да убеди играчът да намали заплатата си.

🚨🟡🔵 Romelu Lukaku to Fenerbahçe, here we go! Green light from Napoli as club to club agreement has been reached.



New bid revealed last night worth over €6m has been accepted, Lukaku has also agreed all terms.



Verbal agreement so far, paperwork to be checked today. pic.twitter.com/LrgF8wwXxK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

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