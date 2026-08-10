Кукурея: Привилегия е да бъда в най-големия клуб в Европа

Новото попълнение Марк Кукурея проведе първата си тренировка като футболист на Реал Мадрид и след края ѝ левият бек сподели своите усещания пред клубната телевизия.
„Много съм щастлив. Чаках дълго време, проточи се, но вече съм тук. Днес тренирах със съотборниците си, запознах се с всички и нямам търпение малко по малко да ги опозная по-добре. Надявам се да бъде една страхотна година. Това е голяма гордост. Мисля, че не много хора могат да кажат, че са носили тази фланелка. Виждали сме велики легенди, това е клуб с огромна история, най-големият в Европа. Да бъда тук днес е привилегия, чест и най-вече награда за всички усилия, които трябваше да положа в кариерата си“.
За съотборниците
„Всичко е много добре. Нямах търпение да се запозная с тях. Говорих с някои от момчетата, които ми бяха писали. Посрещането беше много добро. Денят беше тежък и дълъг, но вече навлизам в ритъм и тренирам постепенно, защото хубавото тепърва предстои“.
За Жозе Моуриньо
„Вдъхва ми много увереност и ме кара да се чувствам естествено. Трябва да правим на терена това, което умеем, и най-вече да се наслаждаваме. Мисля, че всички искаме едно и също – да побеждаваме и да имаме страхотна година“.
За своя стил на игра
„Интензивност, характер, радост – по малко от всичко. Аз съм много трудолюбив човек. С играчи с такъв талант, ако сме обединени и сме страхотен отбор на и извън терена, вярвам, че можем да постигнем велики неща“.
Какво означава да си в Реал Мадрид
„Като играч, като дете, което започва да играе футбол, е много трудно да откажеш възможността да играеш в клуб като този. Когато възможността се появи, не се поколебах нито за миг. Като зрител съм гледал всички онези магически вечери, онези обрати на „Бернабеу“, всички спечелени трофеи от Шампионската лига. Да имам шанса да изживея това от първо лице и да бъда част от него е огромна отговорност, но също така и много красиво и важно предизвикателство“.
За предстоящия дебют
„Нямам търпение да изиграем първия си мач у дома и да се запозная с феновете. Идвал съм на „Бернабеу“ като гост, играл съм и един мач с националния отбор, но да го изживея като домакин... Да чуя химна, феновете при пристигането на автобуса, което съм виждал в някои документални филми и е впечатляващо в големите мачове. Всичко това е нещо много красиво и оставя спомени за цял живот“.
Послание към феновете
„Здравейте, мадридисти, вече съм тук. Нямам търпение да се запозная с всички вас. Първият ден беше страхотен и се надяваме да работим здраво, за да имаме една велика година и да се радваме всички заедно“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google