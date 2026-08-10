Кукурея: Привилегия е да бъда в най-големия клуб в Европа

Новото попълнение Марк Кукурея проведе първата си тренировка като футболист на Реал Мадрид и след края ѝ левият бек сподели своите усещания пред клубната телевизия.

„Много съм щастлив. Чаках дълго време, проточи се, но вече съм тук. Днес тренирах със съотборниците си, запознах се с всички и нямам търпение малко по малко да ги опозная по-добре. Надявам се да бъде една страхотна година. Това е голяма гордост. Мисля, че не много хора могат да кажат, че са носили тази фланелка. Виждали сме велики легенди, това е клуб с огромна история, най-големият в Европа. Да бъда тук днес е привилегия, чест и най-вече награда за всички усилия, които трябваше да положа в кариерата си“.

🗣️ Cucurella: “It’s a source of pride to be here. I don’t think many people can say they’ve worn this jersey.”



“We’ve seen great legends; it’s a club with a rich history, the greatest in Europe. Being here today is a privilege, an honor, and above all, a reward for all the… pic.twitter.com/yPeSpe6ry4 — Managing Madrid (@managingmadrid) August 10, 2026

За съотборниците

„Всичко е много добре. Нямах търпение да се запозная с тях. Говорих с някои от момчетата, които ми бяха писали. Посрещането беше много добро. Денят беше тежък и дълъг, но вече навлизам в ритъм и тренирам постепенно, защото хубавото тепърва предстои“.

💫 A welcome fit for a world champion! @Cucurella3 pic.twitter.com/d6gWQtmDEV — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 10, 2026

За Жозе Моуриньо

„Вдъхва ми много увереност и ме кара да се чувствам естествено. Трябва да правим на терена това, което умеем, и най-вече да се наслаждаваме. Мисля, че всички искаме едно и също – да побеждаваме и да имаме страхотна година“.

🗣️ Cucurella: “Working with Mourinho, there’s a lot of confidence and ease.”



“We have to do what we know how to do on the pitch, and above all, enjoy ourselves. I think what we all want is to win and have a great year.” pic.twitter.com/QpJmaFAPfx — Managing Madrid (@managingmadrid) August 10, 2026

За своя стил на игра

„Интензивност, характер, радост – по малко от всичко. Аз съм много трудолюбив човек. С играчи с такъв талант, ако сме обединени и сме страхотен отбор на и извън терена, вярвам, че можем да постигнем велики неща“.

Какво означава да си в Реал Мадрид

„Като играч, като дете, което започва да играе футбол, е много трудно да откажеш възможността да играеш в клуб като този. Когато възможността се появи, не се поколебах нито за миг. Като зрител съм гледал всички онези магически вечери, онези обрати на „Бернабеу“, всички спечелени трофеи от Шампионската лига. Да имам шанса да изживея това от първо лице и да бъда част от него е огромна отговорност, но също така и много красиво и важно предизвикателство“.

🗣️ Marc Cucurella: “I think it’s very hard to turn down the opportunity to play for a club like this. I didn’t have any doubts.”



“I’ve seen all those magical nights as a spectator. To have the chance to experience it firsthand, to be able to be a part of something great, I think… pic.twitter.com/6GD5q1g3Hr — Managing Madrid (@managingmadrid) August 10, 2026

За предстоящия дебют

„Нямам търпение да изиграем първия си мач у дома и да се запозная с феновете. Идвал съм на „Бернабеу“ като гост, играл съм и един мач с националния отбор, но да го изживея като домакин... Да чуя химна, феновете при пристигането на автобуса, което съм виждал в някои документални филми и е впечатляващо в големите мачове. Всичко това е нещо много красиво и оставя спомени за цял живот“.

🗣️ Cucurella: “I’m looking forward to playing our first home game and meeting the fans.”



“I’ve played at the Bernabéu as a visitor, including a game with the national team (against Brazil in March 2024), and now I get to experience it as a home player.” pic.twitter.com/EGVDAxNKlW — Managing Madrid (@managingmadrid) August 10, 2026

Послание към феновете

„Здравейте, мадридисти, вече съм тук. Нямам търпение да се запозная с всички вас. Първият ден беше страхотен и се надяваме да работим здраво, за да имаме една велика година и да се радваме всички заедно“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google