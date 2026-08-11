Байерн ще обвърже Хари Кейн с договор до 2029 г.

Хари Кейн е напът да подпише нов договор с Байерн (Мюнхен), който ще го задържи в баварския клуб с две години повече от настоящия му контракт – до 2029 г. По този начин германският тим слага край на всички спекулации около бъдещето на „деветката“ на английския национален отбор, чийто договор изтичаше през юни 2027 г.

Според информация на „Таймс“, след завръщането на Кейн от заслужената му ваканция след Световното първенство, преговорите за подновяване на договора са навлезли във финална фаза и подписването може да се осъществи още следващата седмица. Същото издание съобщава, че не се предвижда значително увеличение на заплатата, тъй като с настоящите си 25 милиона евро бруто годишно той вече е най-добре платеният играч в отбора. Подобрението в условията по-скоро ще дойде под формата на различни бонуси.

Така звездата на мюнхенския тим няма да напуска поне до 36-годишна възраст. Въпреки че ръководството на Байерн винаги е демонстрирало интерес да удължи договора му, се появиха спекулации, които го свързваха с Барселона и дори с евентуално завръщане в Тотнъм, където прекара исторически период от кариерата си.

Очаква се на 19 август Кейн да получи втората си „Златна обувка“ след сезон, в който счупи всички рекорди. Неговите 36 гола в Бундеслигата му донесоха отличието, а освен това той е и сред основните кандидати за „Златната топка“. През този сезон той отбеляза общо 73 гола в 65 официални мача за Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия, което е вторият най-добър голов коефициент за един сезон през XXI век, изпреварен единствено от Лео Меси през сезон 2011/12 г.

За съжаление на мнозина и за облекчение на германците, всичко показва, че бъдещето на един от най-добрите нападатели в света ще продължи да бъде свързано с Германия. Там той има намерение да спечели първата си Шампионска лига и се чувства комфортно под ръководството и стила на Венсан Компани, както показват и статистиките му.

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Снимки: Gettyimages