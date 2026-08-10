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  3. Байерн реши да задържи млад талант, който игра на Мондиал 2026

Байерн реши да задържи млад талант, който игра на Мондиал 2026

  • 10 авг 2026 | 18:51
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Байерн реши да задържи млад талант, който игра на Мондиал 2026

От Байерн (Мюнхен) обявиха постоянния трансфер на младия полузащитник Бара Ндиайе. Смята се, че германският шампион е платил 3-4 млн. евро на Гамбинос Старс за 18-годишния талант, който подписа договор за пет сезона.

Ндиайе пристигна в Байерн през зимата, когато се присъедини под наем. След като дълго време имаше различни физически проблеми, в последните кръгове на миналия сезон той успя да изиграе четири мача в Бундеслигата. Това се оказа достатъчно, за да убеди баварците да го привлекат за постоянно. Също така халфът беше част от състава на Сенегал за Мондиал 2026, появявайки се в игра при загубата с 2:3 от Белгия след продължения на 1/16-финалите.

Тийнейджърът изрази радостта си от оставането си на “Алианц Арена”. “Днес е много голям ден за мен и цялото ми семейство. Искам да се уча всеки ден от всички тези големи играчи тук, в Байерн, и да се опитвам да помагам на тима. За мен това е сбъдната мечта, много се радвам и също така искам да бъда пример за всички останали млади играчи като съотборниците ми в Гамбинос Старс, че можеш да стигнеш до един от най-големите отбори в света”, заяви той пред клубния сайт.

Спортният директор Кристоф Фройнд пък обясни защо клубът реши да задържи Ндиайе. “Бара е страхотен футболист, който се приспособи в изцяло нова среда в Байерн за много кратко време и бързо си заслужи приемственост в тима. Ние го наблюдавахме дълго време, като той беше капитан на своя отбор и направи впечатляващ прогрес през последните 24 месеца, надграждайки върху това в Мюнхен. Като централен полузащитник, Бара разчита на своята динамика и скорост с топката, като е интелигентен играч и е брилянтен извън терена. Той вече говори приличен немски език и се интегрира в нашия тим за доста кратко време”, коментира ръководителят.

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