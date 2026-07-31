Ули Хьонес за продажбата на Олисе, Кейн или Диас: Трябва да сме луди!

Членът на надзорния съвет на Байерн (Мюнхен) и почетен президент на баварците Ули Хьонес категорично отхвърли възможността за продажба на който и да е от триото нападатели Михаел Олисе, Хари Кейн и Луис Диас, а също така коментира новото попълнение на отбора Исмаел Сайбари.

“Удължаването на договора на Кейн? Не съм говорил директно с Хари за това, но чух, че е много щастлив в Мюнхен. Ние също сме много доволни от него и наистина няма причина да напуска догодина. Поне аз не виждам причина за това. Той е пример за подражание във всяко едно отношение. Не само като голмайстор, като играч на терена, но и като човек.

Да продадем Кейн, Диас или Олисе? Защо бихме направили това? Бихме били луди! Харчиш 60-70 млн евро, получаваш може би 120 млн евро и след това гониш други играчи, без дори да знаеш как ще се представят в отбора. Имаме късмета да имаме най-доброто трио в света: Диас, Кейн и Олисе. Исмаел Сайбари със сигурност ще подсили този отбор. Би било напълно лудо дори да помислим за продажбата на някой от тях“, каза Хьонес.