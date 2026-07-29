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Байерн иска да задържи Кейн с нов договор

  • 29 юли 2026 | 15:33
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Байерн (Мюнхен) планира да започне преговори за продължаване на договора с голмайстора си Хари Кейн през август според журналиста Фабрицио Романо.

Баварците възнамеряват да предложат на 33-годишния англичанин нови условия, за да го задържат в отбора. Настоящото споразумение на Кейн е до края на юни 2027 г. Опитният играч е в Байерн от 2023 г. През сезон 2025/26 нападателят изигра 51 мача, в които отбеляза 61 гола и даде 3 асистенции. Той спечели титлата в Бундеслига с отбора, както и Купата и Суперкупата на Германия.

На Световното първенство Кейн изигра седем мача и отбеляза шест гола за Англия, печелейки бронзов медал.

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Снимки: Gettyimages

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