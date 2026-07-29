Байерн иска да задържи Кейн с нов договор

Байерн (Мюнхен) планира да започне преговори за продължаване на договора с голмайстора си Хари Кейн през август според журналиста Фабрицио Романо.

Баварците възнамеряват да предложат на 33-годишния англичанин нови условия, за да го задържат в отбора. Настоящото споразумение на Кейн е до края на юни 2027 г. Опитният играч е в Байерн от 2023 г. През сезон 2025/26 нападателят изигра 51 мача, в които отбеляза 61 гола и даде 3 асистенции. Той спечели титлата в Бундеслига с отбора, както и Купата и Суперкупата на Германия.

🚨🔴⚪️ Bayern plan to start discussing new deal with Harry Kane from August as in the upcoming weeks talks will take place.



Club prepared to offer fresh terms as priority to keep Kane at the club; decision up to Harry and his family.



🎥 https://t.co/XReRTboRm9 pic.twitter.com/ZL4PwCnvjS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

На Световното първенство Кейн изигра седем мача и отбеляза шест гола за Англия, печелейки бронзов медал.

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Снимки: Gettyimages